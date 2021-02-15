Идеальная пара: Наталья Водянова засыпала сеть романтичными фото с любимым мужем

Наталья Водянова не осталась в стороне от самого романтичного праздника в году - 14-го февраля. Модель нашла несколько трогательных снимков, которые отлично иллюстрируют, какая гармония царит в паре.

Наталья Водянова и Антуан Арно (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталья и Антуан сидят в роскошном саду на диване. Оба одеты по-летнему легко, но стильно. При этом на лице 38-летней Водяновой нет и капли макияжа. Модель и ее муж просто светятся от счастья. И как, оказалось, неспроста.

"Моя сестра @kkusakina запечатлела этот момент, который, я думаю, говорит громче, чем слова. Я люблю тебя так сильно, моя вечная валентинка", - написала Водянова.

"Это на следующий день после росписи. Пупсики как всегда!", - написала сестра Водяновой, раскрыв секрет счастливых фото. "Приятно смотреть на Вас... особенно впечатлило полное отсутствие настройки кадра и естественность всех фотографий", "Какая прекрасная пара", "Будьте счастливы сегодня и всегда", "Очень очаровательно", "Какие настоящие, счастья вам", "Такие классные и даже похожи друг на друга", "Всем бы такого счастья", - присоединились фолловеры со своими комментариями.