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Идеальная пара: Влад Яма показал жаркое фото со стройной полуобнаженной женой

Новина українською → Четверг 22 октября 2020 21:31
Идеальная пара: Влад Яма показал жаркое фото со стройной полуобнаженной женой Влад Яма (instagram.com/vladyama_official/)
Автор: Lite

Ведущий поблагодарил свою жену

Влад Яма недавно рассказал о своих чувствах к Наталье Могилевской во время их участия в "Танцах со звездами". Но у танцора и ведущего давно есть счастливая семья, жену и сына Влад и ведущий просто обожает. На этот раз Яма в своем Instagram поблагодарил Лилиану трогательным постом.

Идеальная пара: Влад Яма показал жаркое фото со стройной полуобнаженной женойВлад Яма обожает свою семью (instagram.com/vladyama_official/)

На фото, которое показал Влад, они с женой Лилианой стоят в соблазнительных нарядах. Яма - с голым торсом, а Лилиана - в платье в духе кармен, которое обнажило ее ноги и живот. На высоких каблуках и с ярким макияжем, Лилиана выглядит шикарно.

"Люблю, ценю, благодарю!..", - лаконично подписал собственный снимок Влад.

"Офигенные, обожаю вас!", "Нет слов, вы - идеальная пара", "Вы - красивая пара, бесконечного счастья вашей семье!", "Противопоказано быть такими классными!", "Жена-красавица!", - не сдерживали эмоций поклонники пары в комментариях.

Напомним, что недавно жена Влада Ямы рассекретила принципы воспитания сына.

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