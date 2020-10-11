Растет настоящий мужчина: жена Влада Ямы рассекретила принципы воспитания сына

Хореограф с женой устроили душевный семейный фотосет с сыном

Влад Яма и его жена Лилиана восхищают поклонников трепетным отношением друг к другу. Дружная семья растит сына Леона, лицо которого пока не показывает широкой публике. Кроме того, хореограф и его любимая мечтают о пополнении. Влад и его супруга стараются правильно воспитывать мальчика – в заботе, понимании, взаимоуважении и любви. О принципах воспитания Леона Лилиана рассказала подписикам в Instagram.

Жена судьи "Танцев со звездами" показала душевный кадр, на котором запечатлена вся семья – мальчик сидит у папы на шее и, наклонившись, целует любимую маму. На втором снимке запечатлена очаровательная Лилиана в шелковом черном платье на тонких бретелях, а на третьем – Влад с Леоном на руках.

"Принцип - с рождения относиться к нему как к личности со своим характером и эмоциями, правом свободы выбора и мечтами, исходя из его детской жизни. Мы с ним почти никогда не "сюсюкаемся", стараемся общаться как со взрослым человеком. Не ломать, быть его проводником (а не воспитателем) во взрослую жизнь. Хочется, чтобы малыш осознавал свой выбор и ответственность за него", - пояснила мудрая мама.



Влад с женой Лилианой и сыном Леоном устроили забавный уличный фотосет (фото: instagram.com/lilliya_yama)

Лилиана призналась, что они с мужем учатся контролировать свои эмоции и не выплескивать свой гнев, плохое настроение на ребенка.



Родители стараются разговаривать с мальчиком и все ему объяснять, особенно, если что-то советуют или запрещают. Вести беседы с сыночком жена судьи "Танцев со звездами" начала еще тогда, когда была беременна малышом.

Влад Яма с женой Лилианой и сыном Леоном показали душевные фотозарисовки (фото: instagram.com/lilliya_yama)

"Стараемся строить доверительные отношения с ребенком. Для меня на днях была большая награда, когда сын признался, что он взял телефон без разрешения. Мы вместе обсудили ситуацию и сделали выводы на будущее. А еще на днях сын сам захотел подарить мне букет цветов. Мы были в магазине, он подозвал к себе Папу и шепнул ему на ушко: "Пап, давай купим Маме букет?".Признался в любви и растрогал до слез. Здорово когда в семье растет настоящий Мужчина", - подытожила Лилиана.

Напомним, что ранее Влад Яма признался, почему ставит участникам "Танцев со звездами" низкие оценки, и обосновал свои решения.

К слову, Влад Яма с женой Лилианой рассказали, как создают романтику для двоих.