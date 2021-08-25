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Идеально для отпуска: Кендалл Дженнер восхитила точеной фигурой в соблазнительном платье

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Италия, Среда 25 августа 2021 19:25
Идеально для отпуска: Кендалл Дженнер восхитила точеной фигурой в соблазнительном платье Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)
Автор: RBC.UA

Кендалл Дженнер сейчас находится на отдыхе со своим бойфрендом Дэвидом Букером. А значит, без романтичных и соблазнительных пляжных постов обойтись не могло.

Новый из них американская супермодель и одна из знаменитых сестер Кардашьян-Дженнер показала несколько часов назад.

Кендалл Дженнер позирует на яхте в необычном зеленом платье макси из плотного трикотажа с внушительным декольте и имитацией карманов. Наряд облегает фигуру по всей длине, а потому подчеркнул все ее лучшие стороны. Из украшений 25-летняя модель подобрала только серьги и браслет. А макияж сделала более яркий, чем обычно. Девушка сделала массу эффектных снимков, позируя своему любимому. Выглядит она как всегда - потрясающе, что отметили ее многочисленные фолловеры.

Идеально для отпуска: Кендалл Дженнер восхитила точеной фигурой в соблазнительном платьеИдеально для отпуска: Кендалл Дженнер восхитила точеной фигурой в соблазнительном платьеИдеально для отпуска: Кендалл Дженнер восхитила точеной фигурой в соблазнительном платьеИдеально для отпуска: Кендалл Дженнер восхитила точеной фигурой в соблазнительном платье

Кендалл Дженнер на отдыхе (фото: instagram.com/kendalljenner)

К слову, на днях Кендалл снялась полностью голой для французского бренда Jacquemus. Сама модель еще не продемонстрировала данную съемку у себя в блоге. Зато мировые СМИ уже разнесли горячую фотосессию по всем порталам. Сейчас в сети активно обсуждают не только точеную фигуру супермодели и новинки бренда, но и мемы, которые появились сразу же после первой публикации.

Идеально для отпуска: Кендалл Дженнер восхитила точеной фигурой в соблазнительном платье

Идеально для отпуска: Кендалл Дженнер восхитила точеной фигурой в соблазнительном платьеКендалл Дженнер в новой рекламной кампании (фото: instagram.com/kendalljenner)

Ранее Кендалл Дженнер в велосипедках и топе похвасталась спортивной фигурой.

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