Иделально для жары: Кендалл Дженнер показала точеную фигуру в самом модном топе лета

Кендалл Дженнер позирует в душе. Она сидит на ванной в одном полотенце, чистя зубы. Волосы девушка собрала на затылке с помощью заколки и постаралась сделать максимально непринужденный вид. Как профессиональной модели с большим стажем, ей это удалось отлично. Фанаты, которые любят все же больше естественные фото Кендалл, оценили снимок, засыпав его комментариями. Как всегда, стройное полуобнаженное тело супермодели сделало свое дело.

Кендалл Дженнер в ванной (фото: instagram.com/maryphillips)

"Идеальная малышка", "Королева", "Энергия ангела", - восхищаются фолловеры.

Кендалл в новом образе (фото: instagram.com/danixmichelle)

Также звезда запостила свой новый лук в сториз. Образ она составила с модных вещей сезона, среди которых прямые джинсы с высокой посадкой, шлепанцы, а также сумка необычной формы с крупной золотистой фурнитурой и узкие солнцезащитные очки. Но Изюминкой образа, без сомнения, стал полосатый топ-бандо из трикотажа, оголивший плечи и живот красавицы. Он подчеркнул железный пресс девушки и сделал лук летним и ярким. Берем на заметку!