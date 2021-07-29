Іделально для спеки: Кендалл Дженнер показала витончену фігуру в наймоднішому топі літа

Кендалл Дженнер позує в душі. Вона сидить на ванні в одному рушнику, чистячи зуби. Волосся дівчина зібрала на потилиці за допомогою шпильки і постаралася зробити максимально невимушений вигляд. Як професійній моделі з великим стажем, їй це вдалося відмінно. Фанати, які люблять все ж більше природні фото Кендалл, оцінили знімок, засипавши його коментарями. Як завжди, струнке напівоголене тіло супермоделі зробило свою справу.

Кендалл Дженнер у ванній кімнаті (фото: instagram.com/maryphillips)

"Ідеальна мала", "Королева", "Енергія ангела", - захоплюються фоловери.

Кендалл в новому образі (фото: instagram.com/danixmichelle)

Також зірка запостила свій новий лук в сторіз. Образ вона склала з найбільш модних речей сезону, серед яких прямі джинси з високою посадкою, шльопанці, а також сумка незвичайної форми з золотистою фурнітурою і вузькі сонцезахисні окуляри. Але родзинкою образу, без сумніву, став смугастий топ-бандо з трикотажу, що оголив плечі і живіт красуні. Він підкреслив залізний прес дівчини і зробив лук літнім і яскравим. Беремо до уваги