Игривая Гросу в бикини заворжила пляжной романтикой с любимым: "крутые и шикарные"

Алина Гросу влюблена и счастлива. Она долго отрицала романтические отношени с российским актером и режиссером Романом Полянским, но, наконец, парочка сдалась и во всем публично призналась. Так, любимый мужчина Алины ради нее перебрался в Украину. Сейчас пара проводит отпуск в солнечной Одессы.
Певица успела побаловать поклонников в Instagram пляжными фото.
На снимках Алина позирует в мятном бикини с бахромой на лифе. Она скрыла глаза за солнечными очками. Артистка и ее избранник дурачатся на камеру, показывают язык и просто посылают воздушные поцелуи. Роман обнял Алину за талию и притянул ее к себе.
Артистка предпочла не раздумывать над подписью и опубликовала парочку эмоджи, означающих полный релакс.
Алина Гросу и Роман Полянский отдохнули на море (фото: instagram.com/alina_grosu)
Роман поспешил оставить смайлы-сердечки под постом любимой, а поклонники артистки тут же принялись обсуждать романтические снимки.
В сторис певица опубликовала видео, на котором Роман сидит за рулем авто, в машине играет песня артистки, а звездный водитель подпевает, зная репертуар любимой наизусть.
Напомним, что ранее Алина Гросу призналась, за что ее любит бойфренд, охарактеризовала идеального мужчину и рассказала о самом большом конфузе на сцене.