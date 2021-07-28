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Игривая Гросу в бикини заворжила пляжной романтикой с любимым: "крутые и шикарные"

Автор: Ольвия Агаркова

Алина Гросу влюблена и счастлива. Она долго отрицала романтические отношени с российским актером и режиссером Романом Полянским, но, наконец, парочка сдалась и во всем публично призналась. Так, любимый мужчина Алины ради нее перебрался в Украину. Сейчас пара проводит отпуск в солнечной Одессы.

Певица успела побаловать поклонников в Instagram пляжными фото.

На снимках Алина позирует в мятном бикини с бахромой на лифе. Она скрыла глаза за солнечными очками. Артистка и ее избранник дурачатся на камеру, показывают язык и просто посылают воздушные поцелуи. Роман обнял Алину за талию и притянул ее к себе.

Артистка предпочла не раздумывать над подписью и опубликовала парочку эмоджи, означающих полный релакс.

Алина Гросу и Роман Полянский отдохнули на море (фото: instagram.com/alina_grosu)

Роман поспешил оставить смайлы-сердечки под постом любимой, а поклонники артистки тут же принялись обсуждать романтические снимки.

  • Вы такие классные
  • Какая же красивая пара
  • Крутые и шикарные! Обалденная пара!
  • Вы суперовые
  • Как вы подходите друг другу. Такие красивые
  • Шикарная пара
  • Какие вы милашки. Хотелось бы видеть побольше ваших совместных фоток
  • Вы такие красивые и счастливые
  • Ну очень гармонично смотритесь!
  • Приятно наблюдать за красивыми и счастливыми людьми!

В сторис певица опубликовала видео, на котором Роман сидит за рулем авто, в машине играет песня артистки, а звездный водитель подпевает, зная репертуар любимой наизусть.

Напомним, что ранее Алина Гросу призналась, за что ее любит бойфренд, охарактеризовала идеального мужчину и рассказала о самом большом конфузе на сцене.

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Алина Гросу