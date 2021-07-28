Грайлива Гросу в бікіні заворжила пляжною романтикою з коханим: "круті і шикарні"

На знімках Аліна позує в мятном бікіні з бахромою на ліфі. Вона приховала очі за сонячними окулярами. Артистка і її обранець дуркують на камеру, показують язик і просто посилають повітряні поцілунки. Роман обійняв Аліну за талію і притягнув її до себе.

Артистка вирішила не роздумувати над підписом і опублікувала парочку емоджі, що означають повний релакс.

Аліна Гросу і Роман Полянський відпочили на морі (фото: instagram.com/alina_grosu)

Роман поспішив залишити смайли-сердечка під постом коханої, а шанувальники артистки тут же почали обговорювати романтичні знімки.

Ви такі класні

Яка ж красива пара

Круті і шикарні! Неперевершена пара!

Ви суперові

Як ви підходите один одному. Такі красиві

Шикарна пара

Які ви милашки. Хотілося б бачити побільше ваших спільних фоток

Ви такі красиві і щасливі

Ну дуже гармонійно виглядайте!

Приємно спостерігати за красивими і щасливими людьми!

У сторіс співачка опублікувала відео, на якому Роман сидить за кермом авто, в машині грає пісня артистки, а зірковий водій підспівує, знаючи репертуар коханої напам'ять.