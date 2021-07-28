Грайлива Гросу в бікіні заворжила пляжною романтикою з коханим: "круті і шикарні"

Аліна Гросу закохана і щаслива. Вона довго заперечувала романтичні стосунки з російським актором і режисером Романом Полянським, але, нарешті, парочка здалася і в усьому публічно зізналася. Так, коханий чоловік Аліни заради неї перебрався в Україну. Зараз пара проводить відпустку в сонячній Одеси.
Співачка встигла побалувати шанувальників в Instagram пляжними фото.
На знімках Аліна позує в мятном бікіні з бахромою на ліфі. Вона приховала очі за сонячними окулярами. Артистка і її обранець дуркують на камеру, показують язик і просто посилають повітряні поцілунки. Роман обійняв Аліну за талію і притягнув її до себе.
Артистка вирішила не роздумувати над підписом і опублікувала парочку емоджі, що означають повний релакс.
Аліна Гросу і Роман Полянський відпочили на морі (фото: instagram.com/alina_grosu)
Роман поспішив залишити смайли-сердечка під постом коханої, а шанувальники артистки тут же почали обговорювати романтичні знімки.
У сторіс співачка опублікувала відео, на якому Роман сидить за кермом авто, в машині грає пісня артистки, а зірковий водій підспівує, знаючи репертуар коханої напам'ять.
Нагадаємо, що раніше Аліна Гросу зізналася, за що її любить бойфренд, охарактеризувала ідеального чоловіка і розповіла про найбільший конфуз на сцені.