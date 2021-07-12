Игривая Каменских с Потапом на пляже нарвалась на критику в сети: "очень слащаво"

Настя Каменских и Потап решили оставить позади Киев с повседневными заботами и отправиться наморской курорт. Куда именно – парочка предпочитает молчать, но, скорее всего, они выбрали Турцию. Певица на днях жаловалась на плохое самочувствие из-за зноя, а сейчас в свое удовольствие нежится на пляже на морском берегу и публикует расслабленные кадры.
Звезда показала в Instagram, как релаксирует вместе с Потапом.
Рэпер не удержался от сезонного лакомства – сочного арбуза, а настя запечатлела себя в любимом "хищном" купальнике на шезлоге. Певица игриво высунула язык и позирует на камеру.
"Ну что может быть лучше, чем любимый с арбузом", - поинтересовалась Настя.
В комментариях поклонники пары начали умиляться пляжной идиллии влюбленных на отдыхе.
Настя и Потап показали пляжный релакс (фото: instagram.com/kamenskux)
Не обошлось и без критичеких высказываний – многие комментаторы сделали Насте замечание.
Настя Каменских и Потап отправились на морской курорт (фото: instagram.com/kamenskux)
В "сторис" она показала селфи в бикини. Певица сидит по-турецки и посылает в камеру воздушный поцелуй.
Напомним, что ранее Настя Каменских призналась, что Потап – настоящий романтик.