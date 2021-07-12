Игривая Каменских с Потапом на пляже нарвалась на критику в сети: "очень слащаво"

Рэпер не удержался от сезонного лакомства – сочного арбуза, а настя запечатлела себя в любимом "хищном" купальнике на шезлоге. Певица игриво высунула язык и позирует на камеру.

"Ну что может быть лучше, чем любимый с арбузом", - поинтересовалась Настя.

В комментариях поклонники пары начали умиляться пляжной идиллии влюбленных на отдыхе.

Настя и Потап показали пляжный релакс (фото: instagram.com/kamenskux)

Очень красивые фото получаются, когда фоткаются двое влюбленных людей

Красавчики

Фото класс

Классная пара

Супер

Настенька, красавица

Настена только лучше становится

Очень красивое фото. Летнее. Семейное

Шикарая пара

Сладкая парочка

Не обошлось и без критичеких высказываний – многие комментаторы сделали Насте замечание.

Ты всегда показываешь язык

Язык, язык, везде язык

Зачем язык показывать? Привыкла, уже.. Сплошное, самолюбование… Прямо, ну очень, слащаво уже

Почему вы всегда так язык показываете?

Зачем язык торчит! Некрасиво!

Настя Каменских и Потап отправились на морской курорт (фото: instagram.com/kamenskux)

В "сторис" она показала селфи в бикини. Певица сидит по-турецки и посылает в камеру воздушный поцелуй.