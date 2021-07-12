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Игривая Каменских с Потапом на пляже нарвалась на критику в сети: "очень слащаво"

Автор: Ольвия Агаркова

Настя Каменских и Потап решили оставить позади Киев с повседневными заботами и отправиться наморской курорт. Куда именно – парочка предпочитает молчать, но, скорее всего, они выбрали Турцию. Певица на днях жаловалась на плохое самочувствие из-за зноя, а сейчас в свое удовольствие нежится на пляже на морском берегу и публикует расслабленные кадры.

Звезда показала в Instagram, как релаксирует вместе с Потапом.

Рэпер не удержался от сезонного лакомства – сочного арбуза, а настя запечатлела себя в любимом "хищном" купальнике на шезлоге. Певица игриво высунула язык и позирует на камеру.

"Ну что может быть лучше, чем любимый с арбузом", - поинтересовалась Настя.

В комментариях поклонники пары начали умиляться пляжной идиллии влюбленных на отдыхе.

Настя и Потап показали пляжный релакс (фото: instagram.com/kamenskux)

  • Очень красивые фото получаются, когда фоткаются двое влюбленных людей
  • Красавчики
  • Фото класс
  • Классная пара
  • Супер
  • Настенька, красавица
  • Настена только лучше становится
  • Очень красивое фото. Летнее. Семейное
  • Шикарая пара
  • Сладкая парочка

Не обошлось и без критичеких высказываний – многие комментаторы сделали Насте замечание.

  • Ты всегда показываешь язык
  • Язык, язык, везде язык
  • Зачем язык показывать? Привыкла, уже.. Сплошное, самолюбование… Прямо, ну очень, слащаво уже
  • Почему вы всегда так язык показываете?
  • Зачем язык торчит! Некрасиво!

Настя Каменских и Потап отправились на морской курорт (фото: instagram.com/kamenskux)

В "сторис" она показала селфи в бикини. Певица сидит по-турецки и посылает в камеру воздушный поцелуй.

Напомним, что ранее Настя Каменских призналась, что Потап – настоящий романтик.

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Настя КаменскихПотап