Грайлива Каменських з Потапом на пляжі нарвалася на критику в мережі: " вже занадто солодко"

Репер не втримався від сезонного ласощів - соковитого кавуна, а Настя сфотографувала себе в улюбленому "хижому" купальнику на шезлозі. Співачка грайливо висунула язик і позує на камеру.

"Ну що може бути краще, ніж коханий з кавуном", - поцікавилася Настя.

У коментарях шанувальники пари почали мліти від ідилії закоханих на відпочинку.

Настя і Потап показали Пляжний релакс (фото: instagram.com/kamenskux)

Дуже красиві фото виходять, коли фоткаються двоє закоханих людей

Красунчики

Фото клас

Класна пара

Супер

Настенька, красуня

Настьона тільки краще стає

Дуже красиве фото. Літнє. Сімейнє

Шикарая пара

Солодка парочка

Не обійшлося і без критичеких висловлювань - багато коментаторів зробили Насті зауваження.

Ти завжди показуєш язика

Язик, язик, скрізь язик

Навіщо язика показувати? Звикла, вже.. Суцільне, самозамилування ... Прямо, ну дуже, солодкаво вже

Чому ви завжди так язика показуєте?

Навіщо язик стирчить! Негарно!

Настя Каменських і Потап вирушили на морський курорт (фото: instagram.com/kamenskux)

У "сторіс" вона показала селфі в бікіні. Співачка сидить по-турецьки і посилає в камеру повітряний поцілунок.