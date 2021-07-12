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Грайлива Каменських з Потапом на пляжі нарвалася на критику в мережі: " вже занадто солодко"

Автор: Ольвія Агаркова

Настя Каменських і Потап вирішили залишити позаду Київ з повсякденними турботами і відправитися на курорт. Куди саме - парочка мовчить, але, швидше за все, вони вибрали Туреччину. Співачка днями скаржилася на погане самопочуття через спеку, а зараз в своє задоволення ніжитися на пляжы на морському березі і публікує розслаблены кадри.

Зірка показала в Instagram, як релаксує разом з Потапом.

Репер не втримався від сезонного ласощів - соковитого кавуна, а Настя сфотографувала себе в улюбленому "хижому" купальнику на шезлозі. Співачка грайливо висунула язик і позує на камеру.

"Ну що може бути краще, ніж коханий з кавуном", - поцікавилася Настя.

У коментарях шанувальники пари почали мліти від ідилії закоханих на відпочинку.

Настя і Потап показали Пляжний релакс (фото: instagram.com/kamenskux)

  • Дуже красиві фото виходять, коли фоткаються двоє закоханих людей
  • Красунчики
  • Фото клас
  • Класна пара
  • Супер
  • Настенька, красуня
  • Настьона тільки краще стає
  • Дуже красиве фото. Літнє. Сімейнє
  • Шикарая пара
  • Солодка парочка

Не обійшлося і без критичеких висловлювань - багато коментаторів зробили Насті зауваження.

  • Ти завжди показуєш язика
  • Язик, язик, скрізь язик
  • Навіщо язика показувати? Звикла, вже.. Суцільне, самозамилування ... Прямо, ну дуже, солодкаво вже
  • Чому ви завжди так язика показуєте?
  • Навіщо язик стирчить! Негарно!

Настя Каменських і Потап вирушили на морський курорт (фото: instagram.com/kamenskux)

У "сторіс" вона показала селфі в бікіні. Співачка сидить по-турецьки і посилає в камеру повітряний поцілунок.

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських зізналася, що Потап - справжній романтик.

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Настя КаменськихПотап