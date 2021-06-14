Игривую Настю Каменских потянуло на сладенькое: ее заподозрили в беременности

Настя Каменских – сплошной позитив. Ее мотивирующие посты заряжают поклонников хорошим настроением и сподвигают на активные действия, учат радоваться жизни и получать удовольствие от каждого дня. Не обходиться и без провокативных соблазнительных кадров с участием кокетливой эффектной звезды – такие фото всегда сноовятся поводом для активного обсуждения в сети.
В этот раз Настя решила показать в Instagram фото без макияжа и признаться в своих гастрономических слабостях.
Певица в солнечной ярко-желотой футболке с крупной надписью-принтом на груди и в трендовой джинсовой вареной юбке показала, чем лакомится в летний день – она держит в руке мороженне в шоколаде. Хоть звезда придерживается правильного питания, но иногда позволяет себе читмил.
"Cheat days никто не отменял. И нам, девочкам, обязательно нужно время от времени их устраивать. Для хорошего настроения. Классическое или темное печенье в белом шоколаде - мои фавориты", - написала артистка.
Настя показала, чем балует себя для хорошего настроения (фото: instagram.com/kamenskux)
"Настюш, ты случайно не беременна?" - поинтересовался пользователь под ником nagornyatko. "Нет. Просто живот", - ответил другой юзер. Конечно, комплименты в адрес Насти летели со скоростью света.
Напомним, что ранее Потап рассекретил впечатляющий роскошный подарок от Насти на день рождения. Продюсер заявил, что сам никогда бы не купил себе такой дорогой презент.