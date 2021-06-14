Грайливу Настю Каменських потягнуло на солоденьке: її запідозрили у вагітності

Співачка в сонячній яскраво-желотой футболці з великим написом-принтом на грудях і в трендової джинсової вареної спідниці показала, чим ласує в літній день – вона тримає в руці морозиво в шоколаді. Хоч зірка дотримується правильного харчування, але іноді дозволяє собі чітміл.

"Cheat days ніхто не відміняв. І нам, дівчаткам, обов'язково потрібно час від часу їх влаштовувати. Для гарного настрою. Класичне або темне печиво в білому шоколаді - мої фаворити", - написала артистка.

Настя показала, чим балує себе для гарного настрою (фото: instagram.com/kamenskux)

"Настюш, ти випадково не вагітна?"- поцікавився користувач під ніком nagornyatko. "Ні. Просто живіт", - відповів інший юзер. Звичайно, компліменти на адресу Насті летіли зі швидкістю світла.