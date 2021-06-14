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Грайливу Настю Каменських потягнуло на солоденьке: її запідозрили у вагітності

Автор: Lite

Настя Каменських - суцільний позитив. Її мотивуючі пости заряджають шанувальників хорошим настроєм і спонукають на активні дії, вчать радіти життю і отримувати задоволення від кожного дня. Не обходитися і без провокативних спокусливих кадрів за участю кокетливої ефектної зірки - такі фото завжди стануть приводом для активного обговорення в мережі.

Цього разу Настя вирішила показати в Instagram фото без макіяжу і зізнатися в своїх гастрономічних слабкостях.

Співачка в сонячній яскраво-желотой футболці з великим написом-принтом на грудях і в трендової джинсової вареної спідниці показала, чим ласує в літній день – вона тримає в руці морозиво в шоколаді. Хоч зірка дотримується правильного харчування, але іноді дозволяє собі чітміл.

"Cheat days ніхто не відміняв. І нам, дівчаткам, обов'язково потрібно час від часу їх влаштовувати. Для гарного настрою. Класичне або темне печиво в білому шоколаді - мої фаворити", - написала артистка.

Настя показала, чим балує себе для гарного настрою (фото: instagram.com/kamenskux)

"Настюш, ти випадково не вагітна?"- поцікавився користувач під ніком nagornyatko. "Ні. Просто живіт", - відповів інший юзер. Звичайно, компліменти на адресу Насті летіли зі швидкістю світла.

  • Обаяшка
  • Ось таку Настю я люблю, справжня
  • Така мила
  • Сонячна
  • Настена, ти супер
  • Настя, ти чарівна
  • Така красива Анастасія
  • Така славна дівчинка
  • Прекрасна
  • Солодка
  • Красунька

Нагадаємо, що раніше Потап розсекретив вражаючий розкішний подарунок від Насті на день народження. Продюсер заявив, що сам ніколи б не купив собі такий дорогий презент.

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Новини України Настя Каменських