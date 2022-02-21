Илон Маск нашел новую любовь: девушкой миллиардера стала Наташа Бассетт

Новая любовь Маска (фото: Getty)

Что известно об избраннице Илона? 27-летнюю девушку зовут Наташа Бассет, она австралийская актриса, режиссер и сценарист.

Фанаты пары тут же отыскали аккаунты Наташи в соцсетях, но девушка не особо активно постит обновления, так что селфи с миллиардером, похоже, ждать не стоит.

Как известно, до этого Илон был женат на канадской певице Граймс (Клэр Буше), но в сентябре 2021 года стало известно, что пара рассталась после трех лет совместной жизни.