Ілон Маск знайшов нове кохання: дівчиною мільярдера стала Наташа Бассетт

Нова любов Маска (фото: Getty)

Що відомо про обраницю Ілона? 27-річну дівчину звуть Наташа Бассет, вона австралійська актриса, режисер і сценарист.

Фанати пари тут же відшукали акаунти Наташі в соцмережах, але дівчина не особливо активно постить оновлення, тож селфі з мільярдером, схоже, чекати не варто.

Як відомо, до цього Ілон був одружений на канадській співачці Граймс (Клер Буше), але у вересні 2021 року стало відомо, що пара розлучилася після трьох років спільного життя.