Илона Гвоздева забыла, что у нее теперь есть сын: звезда сделала откровенное признание

Илона Гвоздева насмешила фанатов

Илона Гвоздева - дважды мама: хореографа подрастает дочь Рия, а недавно звезда "Танцев со звездами" родила сына, которого назвали Доминик. Так что о танцах на какое-то время пришлось забыть, посвятив всю себя материнству.

И вот Илона поделилась с фолловерами неожиданным признанием: звезда показала трогательные семейные фото и рассказала, что иногда... путает сына и дочь и называет Рию "он", а малыша "она". Мало того, она вообще забыла, что у нее есть сын. То ли еще будет, посмеялись фанаты, понимая, что маленькие дети - это стресс и куча хлопот, тут и свое имя забудешь!

Илона Гвоздева и ее дети (фото: instagram.com/ilonagvozdeva/)

"Когда сегодня меня поздравили с Днем сына, я даже как-то не сразу отреагировала и не поняла,что речь идет обо мне. Спустя пару секунд до меня дошло! Ну конечно, ведь я теперь не только мама доченьки, но и сына. Как сказала наша Рия, нас в семье теперь поровну - две девочки и два мальчика.

Всех мамочек поздравляю с этим прекрасным днем и желаю всем нам гордиться своими сыновьями и быть любимыми нашими мужчинами. Кстати, мамы, вопрос на засыпку. Бывает ли у вас такое что на дочку говорите он, а на сына она или путаете имена, когда хотите быстро сказать что-то?", - продолжила Илона.

Разумеется, фанаты поддержали свою любимицу и сказали, что все иногда так делают, так что можно не переживать. А еще они засыпали Илону и всю ее семью комплиментами.

Напомним, Илона Гвоздева дала ценный совет мамочкам и призналась, что она "была просто "салагой" при первой беременности": не стоит повторять эти ошибки.