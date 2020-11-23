Ілона Гвоздьова забула, що у неї тепер є син: зірка зробила відверте зізнання

Ілона Гвоздьова насмішила фанатів

Ілона Гвоздьова - двічі мама: хореографа підростає дочка Рія, а нещодавно зірка "Танців з зірками" народила сина, якого назвали Домінік. Так що про танці на якийсь час довелося забути, присвятивши всю себе материнству.

І ось Ілона поділилася з фоловерами несподіваним визнанням: зірка показала зворушливі сімейні фотографії та розповіла, що іноді... плутає сина і дочку і називає Рію "він", а малюка "вона". Мало того, вона взагалі забула, що у неї є син. Ще й не таке буде, посміялися фанати, розуміючи, що маленькі діти - це стрес і купа клопотів, тут і своє ім'я забудеш!

Ілона Гвоздьова та її діти (фото: instagram.com/ilonagvozdeva/)

"Коли сьогодні мене привітали з Днем сина, я навіть якось не відразу відреагувала і не зрозуміла, що мова йде про мене. Через пару секунд до мене дійшло! Ну звичайно, адже я тепер не тільки мама донечки, але і сина. Як сказала наша мала, в нас в родині тепер порівну - дві дівчинки і два хлопчика.

Всіх матусь вітаю з цим чудовим днем і бажаю всім нам гордитися своїми синами і бути коханими нашими чоловіками. До речі, мами, питання на засипку. Чи буває у вас таке що на доньку говорите він, а на сина вона або плутаєте імена, коли хочете швидко сказати щось?", - продовжила Ілона.

Звісно, фанати підтримали свою улюбленицю і сказали, що всі так іноді роблять, так що можна не переживати. А ще вони засипали Ілону і всю її сім'ю компліментами.

Нагадаємо, Ілона Гвоздьова дала цінну пораду матусям і зізналася, що вона була просто "салагою" при першій вагітності": не варто повторювати ці помилки.