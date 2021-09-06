Имею полное право: Наталья Могилевская сделала признание о своем похудении

Наталья позировала в компании звездного фитнес-тренера и эксперта по похудению Аниты Луценко. Певица вышла в свет в нежно-голубом трене с трендовой сумочкой pouch (или сумка-пельмень). Анита облачилась в льняной белоснежный пиджак и держит в руках букет.

"Человек, из-за которого я чуть не осталась лысой. Помните наш челлендж с Анитой? Мы поспорили, что если я не похудею, то побреюсь налысо. Я рада, что у меня все получилось. И еще больше рада, что встретила Аниту в хорошей форме. Я не только не набрала, но и еще больше похудела после нашей последней встречи. Имею полное право похвалить себя за это достижение", - подписала артистка.

Наталья и Анита встретились на светском мероприятии (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Действительно, еще летом Наталья поспорила с Анитой, что к определенной дате похудеет на запланированное количество кг. И Наталья едва не проиграла спор, поэтому ей пришлось немножечко схитрить. Но останавливаться на достигнутом она не собиралась, поэтому ко Дню Независимости показала еще более блестящие результаты.

Конечно же, поклонники помнили о челлендже артистки и звездного фитнесс-тренера, и похвалили Наталью за целеустремленность и выдержку.