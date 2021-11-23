"Императрица!" Леся Никитюк с роскошным декольте и в жемчугах восхитила фото из спальни

Леся Никитюк путешествует по Италии и активно проводит время в поездке. Она уже успела поохотиться на трюфели в Тоскане, а теперь перебралась во Флоренцию, где остановилась в роскошном отеле, больше напоминающий интерьерами замок.

В Instagram она показала будуарное фото в образе изысканной леди.

Леся сидит за столом в роскошных интерьерах в стиле барокко. На ней корсетный топ из черного бархата, подчеркнувший линию декольте, и нитка жемчуга на шее, в ушах – свисающие золотые серьги. Волосы аккуратно собраны сзади. Перед ведущей стоит чашка чая на зеркальном вычурном подносе.

Леся Никитюк покорила изысканным образом (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

На фото можно без труда рассмотреть детали интерьера и убранство комнаты. Будуарная спальня с бархатным диваном-банкеткой, изысканной люстрой и кроватью с балдахином.

"І нащо мені те кольє Булгарі, коли є своє… розкішне і на 55 900€ дешевше. Всім ще раз привіт с Флоренції, тут надихає кожен сантиметр!" – поделилась впечатлениями Леся.

Колье оказалось украшением собственного бренда Леси - Samaшила. Cтоимость украшения из натурального жемчуга – 1700 грн.

"Княгиня Ле", - подписала фото Леси Элина Свитолина. В комментариях юзеры по достоинству оценили изысканный образ ведущей в роскошных интерьерах.

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Ранее Леся Никитюк со слезами на глазах примерила дорогую драгоценность известного бренда. На видео мужчина в перчатках аккуратно снимает с шеи ведущей украшение, а она не может сдержать слез и буквально цепляется за сверкающее камнями колье Bulgari.

Так что новый ролик стал своеобразным ответом после примерки недоступной драгоценности.