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Instagram vs Реальность: 37-летняя Энн Хэтэуэй показала, как выглядит в обычной жизни

Автор: Lite

Актриса показала фото из обычной жизни

Энн Хэтэуэй - одна из самых красивых голливудских актрис, которая привыкла блистать на красных дорожках и в роскошных экранизациях. Но на днях актриса решила доказать, что даже в простой повседневной жизни она выглядит не менее привлекательно.

Новое фото Энн (фото: instagram.com/annehathaway)

37-летняя звезда "Отверженных" запостила честное селфи без макияжа и укладок, которое сделала во время прогулки в лесу. Энн позирует в синем худи с капюшоном, волосы она собрала в низкий хвост, а из аксессуаров выбрала лаконичные серьги. "Вчера совершила мирную прогулку по древней роще и услышала Лоракса: "Если кому-то вроде тебя не будет дела до этого, ничто не станет лучше", - написала под снимком знаменитость, призывая армию своих фолловеров отдать свой голос на выборах. Но на первый план, как всегда, вышла не меняющаяся с годами внешность звезды.

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Актриса часто делится селфи (фото: instagram.com/annehathaway)

Сияющее лицо Хэтэуэй с нежным румянцем и безупречной кожей просто покорило фанатов. К тому же фото вышло столь натуральным, что сразу видно: ни ретуши, ни фильтров Энн не применяла. А яркие лучи солнца и обворожительная улыбка Хэтэуэй только добавили кадру очарования.

"Вы невероятно красивая", "Идеальная Энн", "Не перестану восхищаться твоей натуральной красотой никогда", "Ты лучшая", "Просто королева", - пишут звезде фанаты, которых на ее странице уже набралось около 20 миллионов.

Напомним, ранее мы писали, что Энн Хэтэуэй родила второго ребенка от любимого мужа Адама Шульмана.

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