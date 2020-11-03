Instagram vs Реальність: 37-річна Енн Хетеуей показала, як виглядає в звичайному житті

Енн Хетеуей - одна з найкрасивіших голлівудських актрис, яка звикла блищати на червоних доріжках і в розкішних екранізаціях. Але днями актриса вирішила довести, що навіть в простому повсякденному житті вона виглядає не менш привабливо.

Нове фото Енн (фото: instagram.com/annehathaway)

37-річна зірка "Знедолених" запостила чесне селфі без макіяжу і укладок, яке зробила під час прогулянки в лісі. Енн позує в синьому худі з капюшоном, вона зібрала волосся в низький хвіст, а з аксесуарів вибрала лаконічні сережки. "Вчора зробила мирну прогулянку стародавнім гаєм і почула Лоракса: "Якщо комусь на кшталт тебе не буде діла до цього, ніщо не стане краще", - написала під знімком знаменитість, закликаючи армію своїх фоловерів віддати свій голос на виборах. Але на перший план, як завжди, вийшла зовнішність зірки, що не нітрохи не змінюється з роками.

Актриса часто ділиться селфі (фото: instagram.com/annehathaway)

Сяюче обличчя Хетеуей з ніжним рум'янцем і бездоганною шкірою просто підкорило фанатів. До того ж фото вийшло настільки натуральним, що відразу видно: ні ретуші, ні фільтрів Енн не застосовувала. А яскраві промені сонця і чарівна посмішка Хетеуей тільки додали кадру чарівності.

"Ви неймовірно красива", "Ідеальна Енн", "Не перестану захоплюватися твоєю натуральною красою ніколи", "Ти найкраща", "Просто королева", - пишуть зірці фанати, яких на її сторінці вже набралося близько 20 мільйонів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Енн Хетеуей народила другу дитину від коханого чоловіка Адама Шульмана.