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Instagram vs реальность: как на самом деле выглядит фигура 46-летней Шарлиз Терон

Автор: RBC.UA

Шарлиз Терон - одна из самых очаровательных женщин планеты, одинаково прекрасна на экранах и красных дорожках. В социальных сетях есть масса снимков актрисы из обычной жизни, которые доказывают то же самое. Но, возможно, все это фотошоп?

На днях актриса появилась в объективе папарацци, который заснял звезду на пляже. Снимок стал ответом всем хейтерам, которые подозревают 46-летнюю знаменитость в увлечении фоторедакторами.

Шарлиз Терон отдыхает на пляже в Мексике. Одетая в сплошной желтый купальник, звезда фильма "Безумный Макс: Дорога ярости" только вышла из воды, устав серфить. Она не стала снимать цепочку, браслеты и очки. Несмотря на то что Терон застали врасплох, она выглядит отлично: стройные ноги, тонкая талия, упругий пресс… Подтянутая фигура актрисы не заставляет усомниться в ее любви к спорту и здоровому образу жизни.

Позже папарацци засняли ее уходящей с пляжа. Аутфит знаменитости дополнили ярко-желтое платье объемного кроя и черная сумка. Что ж, Шарлиз вновь доказала свой статус секс-символа Голливуда. К слову, свое безупречное тело актриса любит подчеркивать облегающими нарядами и эффектными мини-платьями.

Шарлиз Терон (фото: instagram.com/charlizeafrica)

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