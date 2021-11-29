Instagram vs реальність: як насправді виглядає фігура 46-річної Шарліз Терон

Шарліз Терон - одна з найчарівніших жінок планети, однаково прекрасна на екранах і червоних доріжках. У соціальних мережах є маса знімків актриси зі звичайного життя, які доводять те ж саме. Але, можливо, все це фотошоп?

Днями актриса з'явилася в об'єктиві папараці, який зняв зірку на пляжі. Знімок став відповіддю всім хейтерам, які підозрюють 46-річну знаменитість в захопленні редакторами.

Шарліз Терон відпочиває на пляжі в Мексиці. Одягнена в суцільний жовтий купальник, зірка фільму "Божевільний Макс: Дорога люті" тільки вийшла з води, втомившись серфити. Вона не стала знімати ланцюжок, браслети і окуляри. Незважаючи на те що Терон застали зненацька, вона виглядає відмінно: стрункі ноги, тонка талія, пружний прес... Підтягнута фігура актриси не змушує засумніватися в її любові до спорту і здорового способу життя.

Пізніше папараці зняли її з пляжу. Аутфіт знаменитості доповнили яскраво-жовта сукня об'ємного крою і чорна сумка. Що ж, Шарліз знову довела свій статус секс-символу Голлівуду. До слова, своє бездоганне тіло актриса любить підкреслювати облягаючими вбраннями і ефектними міні-сукнями.

Шарліз Терон (фото: instagram.com/charlizeafrica)