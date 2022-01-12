Более интересная игра, чем танцы с мужчинами: Огневич впечатлила зрелищами фото из Танзании

Певица побывала в живописной Танзании, посетила местный водопад, сделала множество ярких и динаминых фото и сняла видео.

Для прогулки по джунглям она выбрала удобный аутфит – свободные удобные брюки цвета хаки, легкую натуральную белую рубашку, а волосы скрыла под соломенной шляпкой.

Злата решила оставить послание для самой себя и написала то, чего искренее желает себе и к чему стремиться сейчас.

"Девочка моя, я предлагаю тебе гораздо более интересную игру, чем танцы с мужчинами. Я предлагаю тебе игру под названием ЖИЗНЬ. Играй, создавай СВОИ правила и чаще меняй их, когда пройдешь на следующий уровень. Познавай себя и познавай людей, признавай вклад КАЖДОГО человека в твою повседневную жизнь. Не бойся туманов и дождей, бойся превратиться в пустыню", - поэтично сформулировала свое послание певица.

Она пожелала себе вспомнить детские мечты и начать их воплощать в реальность смело и дерзко.



"Все возможности открыты, так много есть еще версий тебя, выбирай любую и живи! Жизнь слишком прекрасна, чтобы проводить ее в темноте и грусти, лети на СВЕТ! Необъятный мир принадлежит Тебе, а ты - принадлежишь миру, сейчас и навсегда". – оптимистично резюмировала звезда.

К слову, именно сегодня, 12 января Злата празднует 36-летие.