Більш цікава гра, ніж танці з чоловіками: Огнєвіч вразила видовищами фото з Танзанії

Співачка побувала в мальовничій Танзанії, відвідала місцевий водоспад, зробила безліч яскравих і динаміних фото і зняла відео.

Для прогулянки по джунглях вона вибрала зручний аутфіт - вільн зручні штани кольору хакі, легку натуральну білу сорочку, а волосся приховала під солом'яним капелюшком.

Злата вирішила залишити послання для самої себе і написала те, чого щире бажає собі і до чого прагнути зараз.

"Дівчинка моя, я пропоную тобі набагато цікавішу гру, ніж танці з чоловіками. Я пропоную тобі гру під назвою Життя. Грай, створюй свої правила і частіше міняй їх, коли пройдеш на наступний рівень. Пізнавай себе і пізнавай людей, визнавай внесок кожної людини в твоє повсякденне життя. Не бійся туманів і дощів, бійся перетворитися на пустелю", - поетично сформулювала своє послання співачка.

Вона побажала собі згадати дитячі мрії і почати їх втілювати в реальність сміливо і зухвало.



"Всі можливості відкриті, так багато є ще версій тебе, вибирай будь-яку і живи! Життя занадто прекрасне, щоб проводити її в темряві і смутку, лети на світло! Неосяжний світ належить тобі, а ти - належиш світу, зараз і назавжди". - оптимістично резюмувала зірка.

До слова, саме сьогодні, 12 січня Злата святкує 36-річчя.