Ире приятно: Коляденко сделал новое заявление об отношениях с Билык

Украинский шоумен и певец Дима Коляденко сделал новое признание об отношениях с поп-дивой Ириной Билык.

В интервью РБК-Украина эпатажный артист заявил, что они с бывшей женой сегодня дружат, ездят друг к другу в гости. А Коляденко даже дарит своей экс-возлюбленной подарки. А все недоразумения остались в прошлом.

"Ира Билык - моя боевая подруга. У меня прекрасные дружеские отношения с ней. Ирочка - талантливый композитор, поэт, артист... Личное мы уже не обсуждаем, что было - то было! Это уже в прошлом! Сегодня у нас полная дружба! Сегодня я говорю с ней о высоком, о настоящей музыке. Так сказать - новый уровень общения! Короче, вы поняли! Любовь и работа!" - рассказал Коляденко.

При этом певец отметил: он черту не переходит.

"Я не веду себя, как говорит Катя Кухар, - фривольно. Я люблю дистанцию. Да, я дарю подарки. Никто мне не запретит делать подарки. Да, я звоню, пишу смс-ки, мы созваниваемся. Ира ко мне приезжает в гости. Я приезжаю к ней в гости. Я веду себя достойно как мужчина. А Ире приятно, что я делаю ей комплименты, поддерживаю ее. Я же ее друг", - подметил Дима.

Дима Коляденко и Ирина Билык (фото: instagram.com/dima_kolyadenko)

Отметим, что недавно Коляденко презентовал кавер на легендарную песню Ирины Билык - "Фарби". По словам артиста, он давно хотел перепеть эту композицию, но поп-звезда всегда ему отвечала, что нельзя. Хотя Дима не раз признавался, что проникся песней еще в те времена, когда работал с певицей в ее коллективе.

"В этом году, зимой, мы с друзьями отдыхали в Египте. И тогда я предложил Ире идею - к ее юбилею спеть "Фарби", а другие артисты тоже, чтобы спели ее хиты. Билык эта идея очень понравилась! Уже свои версии каверов выпустили Алина Гросу, Ассия Ахат, Виталий Козловский. У Ирины Билык миллион красивых песен-хитов, но "Фарби" - моя любимая! Поэтому я захотел спеть именно эту песню!" - рассказал певец.

Дима Коляденко спел хит Ирины Билык "Фарби"

Ранее Дмитрий Коляденко вспомнил, как и за что "наехал" на бывшую жену.

Также эпатажный шоумен не так давно разоткровенничался о детстве и признался, почему надолго обиделся на Билык.