Ірі приємно: Коляденко зробив нову заяву про стосунки з Білик

Український шоумен і співак Діма Коляденко зробив нове зізнання про відносини з поп-дівою Іриною Білик.

В інтерв'ю РБК-Україна епатажний артист заявив, що вони з колишньою дружиною сьогодні дружать, їздять один до одного в гості. А Коляденко навіть дарує своїй екс-коханій подарунки. А всі непорозуміння залишилися в минулому.

"Іра Білик - моя бойова подруга. У мене прекрасні дружні стосунки з нею. Ірочка - талановитий композитор, поет, артист... Особисте ми вже не обговорюємо, що було - те було! Це вже в минулому! Сьогодні у нас повна дружба! Сьогодні я говорю з нею про високе, про справжню музику. Так сказати - новий рівень спілкування! Коротше, ви зрозуміли! Любов та робота!" - розповів Коляденко.

При цьому співак зазначив: він межу не переходить.

"Я не веду себе, як каже Катя Кухар, - фривільно. Я люблю дистанцію. Так, я дарую подарунки. Ніхто мені не заборонить робити подарунки. Так, я дзвоню, пишу смс-ки, ми зідзвонюємося. Іра до мене приїжджає в гості. Я приїжджаю до неї в гості. Я веду себе достойно, як чоловік. А Ірі приємно, що я роблю їй компліменти, підтримую її. Я ж її друг", - сказав Діма.

Діма Коляденко та Ірина Білик (фото: instagram.com/dima_kolyadenko)

Зазначимо, що нещодавно Коляденко презентував кавер на легендарну пісню Ірини Білик "Фарби". За словами артиста, він давно хотів переспівати цю композицію, але поп-зірка завжди йому відповідала, що не можна. Хоча Діма не раз зізнавався, що перейнявся піснею ще в ті часи, коли працював зі співачкою в її колективі.

"В цьому році, взимку, ми з друзями відпочивали в Єгипті. І тоді я запропонував Ірі ідею - до її ювілею заспівати "Фарби", а інші артисти теж, щоб заспівали її хіти. Білик ця ідея дуже сподобалася! Вже свої версії каверів випустили Аліна Гросу, Ассія Ахат, Віталій Козловський. У Ірини Білик мільйон гарних пісень-хітів, а "Фарби" - моя улюблена! Тому я захотів заспівати саме цю пісню!" - розповів співак.

Діма Коляденко заспівав хіт Ірини Білик "Фарби"

Раніше Дмитро Коляденко згадав, як і за що "наїхав" на колишню дружину.

Також епатажний шоумен не так давно розговорився про дитинство й зізнався, чому надовго образився на Білик.