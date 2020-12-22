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Ирина Билык высказалась о девушке своего сына: каждый помнит себя в 20 лет

Автор: Lite

Популярная украинская певица Ирина Билык рассказала о личной жизни своего старшего сына Глеба.

В частности, поп-звезда за кулисами "Музыкальной платформы" в интервью для канала "Украина" очень тепло отозвалась о девушке своего 21-летнего сына. Но вот невесткой пока ее еще не считает.

"У моего сына есть девушка, а невестка будет тогда, когда они решат жениться. Каждый помнит себя в 20 лет. Пусть все будут счастливы. Сейчас они свободны и молоды. Мои дети!" - сказала Билык.

Старший сын Ирины Билык - Глеб - летом отпраздновал 21-летие (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Звезда вспомнила и про тот момент, когда сын представил ей свою девушку.

"Глеб сказал, что это его любовь. А я просто думаю, что если мой сын, который очень похож на меня, любит, то это на всю жизнь", - поделилась Ирина после выступления.

Ирина Билык со своими детьми (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Ранее экс-супруг Билык раскрыл подробности отношений с ней и признался, что чувствовал себя подкаблучником.

Также Дима Коляденко рассказал, за что обиделся на свою бывшую.

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