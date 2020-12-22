Ірина Білик висловилася про дівчину свого сина: кожен пам'ятає себе в 20 років

Популярна українська співачка Ірина Білик розповіла про особисте життя свого старшого сина Гліба.

Зокрема, поп-зірка за лаштунками "Музичної платформи" в інтерв'ю для каналу "Україна" дуже тепло відгукнулася про дівчину свого 21-річного сина. Але от невісткою поки її ще не вважає.

"У мого сина є дівчина, а невістка буде тоді, коли вони вирішать одружитися. Кожен пам'ятає себе в 20 років. Нехай всі будуть щасливі. Зараз вони вільні і молоді. Мої діти!" - сказала Білик.

Старший син Ірини Білик - Гліб - влітку відсвяткував 21-річчя (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Зірка розповіла про той момент, коли син представив їй свою дівчину.

"Гліб сказав, що це його кохання. А я просто думаю, що якщо мій син, який дуже схожий на мене, любить, то це на все життя", - поділилася Ірина після виступу.

Ірина Білик зі своїми дітьми (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Раніше екс-чоловік Білик розкрив подробиці стосунків з нею і зізнався, що відчував себе підкаблучником.

Також Діма Коляденко розповів, за що образився на свою колишню.