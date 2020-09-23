Ирина Шейк в откровенном наряде выгодно выдедилась на фоне подруг аппетитными формами

Модель показала откровенную съемку

Ирина Шейк в своем блоге в сети Instagram поделилась новыми горячими фото. Девушка сейчас принимает участие в миланской Неделе моды. На довольно провокационных снимках звезда предстала в компании коллег: итальянской модели Мариякарлы Босконо и британской модели и певицы Карен Элсон. Ирина надела соблазнительное облегающее платье и грубые ботинки. Наряд продемонстрировал голую грудь девушки, ее стройные ноги, тонкую талию и аппетитные изгибы фигуры. Максимально жарким фото делает постановка. Шейк стоит посередине, а ее подруги – по сторонам, положив руки на ягодицы горячей красавицы.

Новые фото Ирины (фото: instagram.com/irinashayk)

Поклонники отреагировали мгновенно. Они принялись писать, как Ирина выгодно выделяется на фоне девушек своими формами. "Люблю твои ягодицы, Ирина. Они, наверное, такие нежные. Выходи за меня", "Ирина божественна", "Шикарная", "Прикоснуться к прекрасному", "Ирина, ты самая красивая", "Боже, бедные девочки, они в курсе, что они плохо получились на фото?", "Ира, что это? Выберу страшных подруг, сыграю на контрасте", – не могут остановиться фолловеры, которым Шейк показалась самой горячей из всех на фото.

Напомним, ранее Ирина Шейк продемонстрировала эффектный и стильный наряд, который соединил в себе сразу несколько трендов. Экс-возлюбленная Брэдли Купера надела объемный кожаный жакет, в этом сезоне вещи из данного материала пользуются особой популярностью. Дополнили его джинсы классического кроя с аппликацией в виде крестов. Завершали лук достаточно откровенный топ, который оголил живот 34-летней мамочки, а также остроносые ботинки на невысоком каблуке и маленькая черная сумочка.