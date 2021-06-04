Исходим из причины: нутрициолог научила эффективно бороться с отеками на лице и ногах

Отеки - это увеличение количества жидкости в межклеточном пространстве, и причин тому может быть много, но "счастливых" обладателей беспокоит вопрос: как от них избавиться?
На этот вопрос в Instagram ответила нутрициолог Светлана Никитчук.
Она перечислила наиболее распространенные причины появления отеков:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Сразу стоит отметить: если отеки у вас возникают регулярно, часто, они асимметричны или сопровождаются болями - обязательно надо посетить врача! Они могут быть проявлением сердечно-сосудистой, почечной недостаточности, болезней вен, печени и др. Это звоночек, который нельзя оставлять без внимания!
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А как быть в остальных случаях? Логично, что исходим из причины.
1.Отдохните. Прилягте на 15-30 минут, подняв стопы выше уровня сердца.
2.Сделайте контрастные ванночки - плюсом к устранению отеков получите тренировку клапанов вен, что благотворно сказывается на их состоянии.
3.Если причина в узкой обуви или одежде - снимаем, и желательно отказаться от ношения таких вещей, чтобы проблема не стала вашим постоянным спутником.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
4.Хорошо помогает умывание прохладной водой или протирание кубиком льда.
5.Можно сделать легкий самомассаж лица. Не переусердствуйте!
6.На время откажитесь от соленой, жирной, жареной пищи.
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Отеки ладоней и пальцев - норма при беременности и во время цикла, проходят сами и не должны волновать.
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А вот чего делать не стоит, так это пить мочегонные! Иначе можно с жидкостью вымыть из организма полезные микроэлементы, что чревато нарушением сердечного ритма и снижением плотности костей.
Напомним, что ранее врач-диетолог и гастроэнетеролог Нурия Дианова призналась, какие продукты никогда не выбирают нутрициологи.