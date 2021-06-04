Исходим из причины: нутрициолог научила эффективно бороться с отеками на лице и ногах

Она перечислила наиболее распространенные причины появления отеков:

жара. Из-за перегрева организм стремится охладить ткани, направляя туда жидкость.

обильное питье - вода поступает в организм быстрее, чем выводится, излишки задерживаются

соленая пища - соль задерживает жидкость в организме

алкоголь

стоячая работа, длительное хождение или сидение

узкая обувь или одежда

беременность

болезни или прием некоторых лекарств (например, от сахарного диабета)

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Сразу стоит отметить: если отеки у вас возникают регулярно, часто, они асимметричны или сопровождаются болями - обязательно надо посетить врача! Они могут быть проявлением сердечно-сосудистой, почечной недостаточности, болезней вен, печени и др. Это звоночек, который нельзя оставлять без внимания!

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А как быть в остальных случаях? Логично, что исходим из причины.

При отеке ног

1.Отдохните. Прилягте на 15-30 минут, подняв стопы выше уровня сердца.

2.Сделайте контрастные ванночки - плюсом к устранению отеков получите тренировку клапанов вен, что благотворно сказывается на их состоянии.

3.Если причина в узкой обуви или одежде - снимаем, и желательно отказаться от ношения таких вещей, чтобы проблема не стала вашим постоянным спутником.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если отекло лицо:

4.Хорошо помогает умывание прохладной водой или протирание кубиком льда.

5.Можно сделать легкий самомассаж лица. Не переусердствуйте!

6.На время откажитесь от соленой, жирной, жареной пищи.

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Отеки ладоней и пальцев - норма при беременности и во время цикла, проходят сами и не должны волновать.

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А вот чего делать не стоит, так это пить мочегонные! Иначе можно с жидкостью вымыть из организма полезные микроэлементы, что чревато нарушением сердечного ритма и снижением плотности костей.