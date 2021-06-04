UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Исходим из причины: нутрициолог научила эффективно бороться с отеками на лице и ногах

Автор: Lite

Отеки - это увеличение количества жидкости в межклеточном пространстве, и причин тому может быть много, но "счастливых" обладателей беспокоит вопрос: как от них избавиться?

На этот вопрос в Instagram ответила нутрициолог Светлана Никитчук.

Она перечислила наиболее распространенные причины появления отеков:

  • жара. Из-за перегрева организм стремится охладить ткани, направляя туда жидкость.
  • обильное питье - вода поступает в организм быстрее, чем выводится, излишки задерживаются
  • соленая пища - соль задерживает жидкость в организме
  • алкоголь
  • стоячая работа, длительное хождение или сидение
  • узкая обувь или одежда
  • беременность
  • болезни или прием некоторых лекарств (например, от сахарного диабета)

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Сразу стоит отметить: если отеки у вас возникают регулярно, часто, они асимметричны или сопровождаются болями - обязательно надо посетить врача! Они могут быть проявлением сердечно-сосудистой, почечной недостаточности, болезней вен, печени и др. Это звоночек, который нельзя оставлять без внимания!

А как быть в остальных случаях? Логично, что исходим из причины.

При отеке ног

1.Отдохните. Прилягте на 15-30 минут, подняв стопы выше уровня сердца.
2.Сделайте контрастные ванночки - плюсом к устранению отеков получите тренировку клапанов вен, что благотворно сказывается на их состоянии.
3.Если причина в узкой обуви или одежде - снимаем, и желательно отказаться от ношения таких вещей, чтобы проблема не стала вашим постоянным спутником.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если отекло лицо:

4.Хорошо помогает умывание прохладной водой или протирание кубиком льда.
5.Можно сделать легкий самомассаж лица. Не переусердствуйте!
6.На время откажитесь от соленой, жирной, жареной пищи.

Отеки ладоней и пальцев - норма при беременности и во время цикла, проходят сами и не должны волновать.

А вот чего делать не стоит, так это пить мочегонные! Иначе можно с жидкостью вымыть из организма полезные микроэлементы, что чревато нарушением сердечного ритма и снижением плотности костей.

Напомним, что ранее врач-диетолог и гастроэнетеролог Нурия Дианова призналась, какие продукты никогда не выбирают нутрициологи.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины диетологздоровьекрасота