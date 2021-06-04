Виходимо з причини: нутриціолог навчила ефективно боротися з набряками на обличчі і ногах

Набряки - це збільшення кількості рідини в міжклітинному просторі, і причин тому може бути багато, але "щасливих" власників турбує питання: як від них позбавитися?
На це питання в Instagram відповіла нутриціолог Світлана Нікітчук.
Вона перерахувала найбільш поширені причини появи набряків:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Відразу варто зазначити: якщо набряки у вас виникають регулярно, часто, вони асиметричні або супроводжуються болями - обов'язково треба відвідати лікаря! Вони можуть бути проявом серцево-судинної, ниркової недостатності, хвороб вен, печінки та ін. Це дзвіночок, який не можна залишати без уваги!
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А як бути в інших випадках? Логічно, що виходимо з причини.
1.Відпочити. Приляжте на 15-30 хвилин, піднявши стопи вище рівня серця.
2.Зробіть контрастні ванночки - плюсом до усунення набряків отримаєте тренування клапанів вен, що благотворно позначається на їх стані.
3.Якщо причина у вузькому взутті або одязі - знімаємо, і бажано відмовитися від носіння таких речей, щоб проблема не стала вашим постійним супутником.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
4.Добре допомагає умивання прохолодною водою або протирання кубиком льоду.
5.Можна зробити легкий самомасаж обличчя. Не перестарайтеся!
6.На час відмовтеся від солоної, жирної, смаженої їжі.
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Набряки долонь і пальців - норма при вагітності і під час циклу, проходять самі і не повинні хвилювати.
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А ось чого робити не варто, так це пити сечогінні! Інакше можна з рідиною вимити з організму корисні мікроелементи, що загрожує порушенням серцевого ритму і зниженням щільності кісток.
Нагадаємо, що раніше лікар-дієтолог і гастроенетеролог Нурія Діанова зізналася, які продукти ніколи не вибирають нутриціологи.