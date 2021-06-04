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Виходимо з причини: нутриціолог навчила ефективно боротися з набряками на обличчі і ногах

Автор: Lite

Набряки - це збільшення кількості рідини в міжклітинному просторі, і причин тому може бути багато, але "щасливих" власників турбує питання: як від них позбавитися?

На це питання в Instagram відповіла нутриціолог Світлана Нікітчук.

Вона перерахувала найбільш поширені причини появи набряків:

  • спека. Через перегрів організм прагне охолодити тканини, направляючи туди рідину.
  • багато рідини - вода надходить в організм швидше, ніж виводиться, надлишки затримуються
  • солона їжа - сіль затримує рідину в організмі
  • алкоголь
  • стояча робота, тривале ходіння або сидіння
  • вузьке взуття або одяг
  • вагітність
  • хвороби або прийом деяких ліків (наприклад, від цукрового діабету)

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Відразу варто зазначити: якщо набряки у вас виникають регулярно, часто, вони асиметричні або супроводжуються болями - обов'язково треба відвідати лікаря! Вони можуть бути проявом серцево-судинної, ниркової недостатності, хвороб вен, печінки та ін. Це дзвіночок, який не можна залишати без уваги!

А як бути в інших випадках? Логічно, що виходимо з причини.

При набряку ніг

1.Відпочити. Приляжте на 15-30 хвилин, піднявши стопи вище рівня серця.
2.Зробіть контрастні ванночки - плюсом до усунення набряків отримаєте тренування клапанів вен, що благотворно позначається на їх стані.
3.Якщо причина у вузькому взутті або одязі - знімаємо, і бажано відмовитися від носіння таких речей, щоб проблема не стала вашим постійним супутником.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якщо набрякло обличчя:

4.Добре допомагає умивання прохолодною водою або протирання кубиком льоду.
5.Можна зробити легкий самомасаж обличчя. Не перестарайтеся!
6.На час відмовтеся від солоної, жирної, смаженої їжі.

Набряки долонь і пальців - норма при вагітності і під час циклу, проходять самі і не повинні хвилювати.

А ось чого робити не варто, так це пити сечогінні! Інакше можна з рідиною вимити з організму корисні мікроелементи, що загрожує порушенням серцевого ритму і зниженням щільності кісток.

Нагадаємо, що раніше лікар-дієтолог і гастроенетеролог Нурія Діанова зізналася, які продукти ніколи не вибирають нутриціологи.

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