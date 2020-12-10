Испытывала сложности с самовыражением: Ксения Мишина призналась, какой она была до актерской карьеры

Борьба за сердце "Холостячки" Ксении Мишиной накалена до предела. Совсем скоро станет известно, кто покорил сердце актрисы, а пока остается только предполагать. Например, известный украинский астролог Арина Артуровна сделала прогноз, кто из оставшихся мужчин имеет более всего шансов стать первым победителем женской версии шоу.

А пока Ксения продолжает делиться в соцсетях самым сокровенным. Например, на днях она рассказала известному украинскому изданию, что, оказывается, в детстве у нее были проблемы с самовыражением.

"Так интересно складывается жизнь. С самого детства я иногда испытывала сложности с самовыражением, но достаточно рано поняла, что важно идти в этот страх, чтобы развиваться. Видимо, моя душа все же знала, с каким уроком пришла на эту прекрасную землю. Ну а как можно не выражать себя, если внутри каждого из нас прекрасная, уникальная вселенная. И я чувствую, что моя миссия в том числе вдохновлять других быть собой.

Возможно все, главное - не сдаваться и идти к своей мечте. Ведь никогда не знаешь, что ты получишь на этом пути. Но я точно знаю, если идти по нему смело, преодолевая страх проявляться и быть собой, тебя ждет немало сюрпризов и побед! Сделай свою жизнь легендарной!", - написала Ксения.

Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua/)

Напомним, что ведущий "Холостячки" Григорий Решетник показал новое фото новорожденного сына и рассекретил, как назвали малыша. Мальчик появился на свет 28 ноября и стал третьим ребенком в семье Григория и Кристины.