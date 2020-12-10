RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Відчувала труднощі з самовираженням: Ксенія Мішина зізналася, якою вона була до акторської кар'єри

Автор: Lite

Боротьба за серце "Холостячки" Ксенії Мішиной напружена до межі. Зовсім скоро стане відомо, хто підкорив серце актриси, а поки залишається тільки припускати. Наприклад, український астролог Аріна Артуровна зробила прогноз, хто з решти чоловіків має більше всього шансів стати першим переможцем жіночої версії шоу.

А поки Ксенія продовжує ділитися в соцмережах найпотаємнішим. Наприклад, днями вона розповіла відомому українському виданню, що, виявляється, в дитинстві у неї були проблеми з самовираженням.

"Так цікаво складається життя. З самого дитинства я іноді відчувала труднощі з самовираженням, але досить рано зрозуміла, що важливо йти в цей страх, щоб розвиватися. Мабуть, моя душа все ж знала, з яким уроком прийшла на цю прекрасну землю. Ну а як можна не виражати себе, якщо всередині кожного з нас прекрасний, унікальний всесвіт. І я відчуваю, що моя місія в тому числі надихати інших бути собою.

Можливо все, головне - не здаватися і йти до своєї мрії. Адже ніколи не знаєш, що ти отримаєш на цьому шляху. Але я точно знаю, якщо йти за ним сміливо, долаючи страх проявлятися і бути собою, тебе чекає чимало сюрпризів і перемог! Зроби своє життя легендарним!", - написала Ксенія.

Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua/)

Нагадаємо, що ведучий "Холостячки" Григорій Решетник показав нове фото новонародженого сина і розсекретив, як назвали малюка. Хлопчик з'явився на світ 28 листопада і став третьою дитиною в родині Григорія та Христини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Ксения МишинаХолостячка