Не испытываю чувство вины: Полякова сделала заявление о браке и отношениях с детьми

"Мне с мужем повезло. Он во всем меня поддерживает, он всегда на моей стороне. Это везение, это моя победа", - уверена Королева ночи.

Оля отмечает, что всегда знала, чего хотела и не питала иллюзий, а практично подходила к жизни.

"Я всегда была приземлена, не витала в облаках. Я когда познакомилась со своим мужем, сразу поняла, что это мой человек, что именно это мне надо для жизни. Я это сразу поняла, и не ошиблась", - отметила звезда.

Певица очень рано вышла замуж. Период с 20 до 30 лет она не помнит и называет его бессознательным. После 30 она будто проснулась. "Я сказала: Эй, ты возьмешь свою жизнь в свои руки. Ты начнешь как-то за себя отвечать или дальше будешь плыть по течению!" У меня все время были сомнения", - поделилась откровениями Оля.

Оля Полякова старается свободное время посвящать семье (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Певица призналась, что раньше ощущала себя некомфортно из-за тотально загруженности, ведь времени на семью и детей осталась не так много. Она преодолела это состояние.

"Я теперь вообще не испытываю чувство вины – это разрушительная история. Дав пару интервью, где я себя бичую и корю, я сказала: "Стоп! Что нужно детям? Им нужда здоровая, реализованная, не издерганная бытом и неудачами мама, которая занимается и любимым делом горит. Чтобы на нее смотреть и стараться быть такой же. Для детей это очень важно", - поделилась своими взглядами певица.

"Все что им нужно, у моих детей есть. Они живут со мной, мы проводим все мои отпуски, те выходные, которые у меня получается, вижу их иногда утром, иногда вечером, интересуюсь их жизнью", - отметила Оля.

Оля разоткровенничалась о семье