UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Для истинных фанатов: необычный Instagram-аккаунт, где герои "Эйфории" стали куклами Barbie

Автор: Ольга Турчаникова

"Эйфория" продолжает бить рекорды популярности. Поклонники не только делают многочисленные фан-страницы, но и проявляют фантазию.

Предлагаем полюбоваться необычным аккаунтом, где прототипами героев выступают куклы барби.

Автор уже довольно раскрученной страницы Instagram Euphoria Addicted предпочитает скрывать возраст и пол. Так же, как и свое имя.

С помощью кукол Barbie он воссоздает сцены из сериала. А наряды, которые пользуются огромной популярностью у модниц всего мира, шьет самостоятельно. Реквизит для своих героев он создает своими руками, а также присматривает на блошиных рынках.

В результате ему удается нереально правдоподобно воссоздавать сцены из сериала: к примеру, встречу Феско и Лекси на вечеринке или же Мэдди и Нейту на ярмарке.

"Помимо историй и удивительных персонажей, я люблю в эстетику сериала с самого начала, как он вышел в 2019 году. Поскольку он довольно жесткий и мрачный, мне показалось, что было бы здорово воссоздать запоминающиеся сцены с куклами Barbie, которые обычно используют для игры", – так поясняет свою идею владелец аккаунта.

Также читайте, где посмотреть редкие архивные фото звезд в Instagram: от юной Бритни Спирс до Джоли в начале карьеры.

Ранее мы писали про трендовые вещи, которые показала Рианна в своих беременных луках.

Читайте LITE в Google News
Шоу-бизнесМодные тренды