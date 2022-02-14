Для справжніх фанатів: незвичайний Instagram-аккаунт, де герої "Ейфорії" стали ляльками Barbie

Автор вже досить розкрученої сторінки Instagram Euphoria Addicted вважає за краще приховувати вік і стать. Так само, як і своє ім'я.

За допомогою ляльок Barbie він відтворює сцени з серіалу. А вбрання, які користуються величезною популярністю у модниць усього світу, шиє самостійно. Реквізит для своїх героїв він створює своїми руками, а також доглядає на блошиних ринках.

В результаті йому вдається нереально правдоподібно відтворювати сцени з серіалу: наприклад, зустріч Феско і Лексі на вечірці або ж Медді і Нейту на ярмарку.

"Крім історій і дивовижних персонажів, я люблю в естетику серіалу з самого початку, як він вийшов в 2019 році. Оскільки він досить жорсткий і похмурий, мені здалося, що було б здорово відтворити сцени, що запам'ятовуються, з ляльками Barbie, які зазвичай використовують для гри", – так пояснює свою ідею власник аккаунта.