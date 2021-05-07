История любви и глупости: Стоянов признался, как жестоко покалечил себя ради Кухар

Екатерина Кухар и Александр Стоянояв – красивая и счастливая балетная пара . Дома они – муж и жена, на сцене – партнеры. А также мужчина занимается продюсированием любимой, которая после "Танцев со звездами" стала любимицей телезрителей. Ради Екатерины Александр когда-то пошел на экстремальный поступок – он специально сломал себе руку!

"Эта история любви и глупости юношеской. Мне нужно было ехать на гастроли, я не хотел, но это нужно было сделать в приказном порядке. А у меня эйфория, любовь. И я подумал: если нельзя отказаться, то придется сделать так, чтобы меня не взяли", - пояснил свое решение он.

Александр повредил сухожилья и связки. А кости, по его словам, у артиста оказались крепкими.

"Сначала бил об бетонный угол. Потом стало больно, обмотал полотенцем – под кипяточек. У меня же советники, 10 пацанов в раздевалке. Ничего не срабатывает. Потом пошел на рептицию, делаю пирует и такой специально об угол рояля", - после этого травмированный, но счастливый пылко влюбленный поехал к врачу.

Екатерина и Александр воспитывают двоих детей - Тимура и Настю (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Александр не скрывает, что мечтает об еще одном малыше, но давить на жену не хочет.

"Я понимаю, что родить ребенка женщине, еще и балерине – это кусок здоровья. А, во-вторых, вернуться на сцену – это очень сложно. Мне жалко мучить свою жену. Поэтому, если вдруг она скажет, что уходит со сцены и готова к еще одному ребенку – я с удовольствием. Как только она завяжет со сценой, будет надежда", - с улыбкой поделился своей заветной мечтой артист балета.

К слову, Александр упомянул, что ранее пользовался вниманием не только женского, но и мужского пола.

"Были интересные предложения. Даже однажды намекали на то, что если ты с нами, то у тебя будет все, что ты хочешь. Ребята, спасибо, я добиваюсь всего своим трудом", - рассказал о своей реакции на предложения от представителей сильного пола Стоянов.

Александр ради любимой пошел на риск

Артист признался, что обожает скорость, но старается себя ограничивать.

"С каждым годом все меньше и меньше хочется гонять. Я по Киеву могу 200-220. Это скорость, при которой ты получаешь адреналин", - признался в своей опасной слабости Александр.