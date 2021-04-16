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Любовь в раю: Кухар и Стоянов заворожили романтикой под пальмами

Новина українською → Шри-Ланка, Пятница 16 апреля 2021 11:34
Любовь в раю: Кухар и Стоянов заворожили романтикой под пальмами Екатерина Кухар и Александр Стоянов (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Автор: Марина Настевич

Екатерина Кухар и ее муж Александр Стоянов наслаждаются отдыхом у океана - пара отправилась на остров Шри-Ланка, причем на этот раз без детей, чтобы побыть только вдвоем. Балерина не упускает случая продемонстрировать свою точеную фигурку в купальнике, а новый кадр и вовсе полон "фривольностей".

Романтичный и в то же время страстный кадр опубликовал в своем Instagram Александр.

Супруги запечатлены у бассейна под сенью пальм. Стоянов поднял миниатюрную Кухар, а та обвила руками его шею и целует любимого в губы.

Пикантности снимку придает наряд балерины в виде белого полупрозрачного платья-сетки, ее муж и вовсе в одних лишь плавательных шортах.

Любовь в раю: Кухар и Стоянов заворожили романтикой под пальмами

Екатерина Кухар и Александр Стоянов показали страсть на отдыхе (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Любое место становится ещё прекрасней, когда ты рядом", - трогательно обратился к жене Александр.

В комментариях пользователи сети оставили сладкой парочке много теплых слов.

  • Мои чудесные
  • Сказочные
  • Прекрасные
  • Какая вы красивая пара
  • Вы такие прекрасные
  • Любо-дорого глядеть, ну как такую маленькую птичку можно не любить, вот так надо носить до ста лет
  • Когда два пазла совпали
  • Романтика зашкаливает

Напомним, что ранее Екатерина Кухар подразнила горячим фото из бассейна во время отдыха с мужем на Шри-Ланке.

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