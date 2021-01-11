UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Изабель Гулар в крошечном бикини похвасталась упругими ягодицами и железным прессом

Автор: Lite

Изабель Гулар подготовила новый волнующий контент для своих подписчиков. В этот раз знойная бразильская модель порадовала сеть видео в бикини, которое едва прикрыло ее знаменитую фигуру. На коротком ролике, сделанном в отеле, девушка кружится перед зеркалом в пляжном соблазнительном аутфите.

Изабель в новом ролике (видео: instagram.com/izabelgoulart)

Изабель надела черное бикини, столь крошечное, что на нем видно буквально каждый сантиметр накачанного тела красавицы. Пляжный лук дополнили шляпка, крупные солнцезащитные очки, серьги-кольца, тонкая цепочка на животе и браслеты на руках. Волосы модель распустила, предварительно завив их легкими волнами. Выглядела она как всегда сногсшибательно, словно собралась не на море, а на фотосессию для глянца.

Модель покоряет сеть (фото: instagram.com/izabelgoulart)

Железный пресс, упругие ягодицы и бесконечные ноги Гулар взорвали сеть. Поклонники признаются, что просто не верят глазам, так невероятно выглядит Изабель. "Каково оно - быть богиней?", "Горячо!", "Буквально лучшее тело", "Твое тело – мое фитнес-вдохновение. Что ты используешь для этого идеального блеска на твоей коже?", "Сюрреалистичное тело", - не могут перестать восхищаться фолловеры.

Ранее Изабель порадовала и другим пляжным выходом в откровенном бикини.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины модельактриса