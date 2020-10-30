Полуобнаженная Изабель Гулар взорвала сеть горячими фото в крошечном купальнике

Модель похвасталась идеальной фигурой

Изабель Гулар славится своим совершенным телом, любовью к спорту и откровенными фото. Несколько часов назад бразильская супермодель показала серию новых кадров, которыми буквально зажгла сеть. Изабель позирует в бассейне в максимально откровенном образе, благодаря которому сумела продемонстрировать свое безупречное тело и умение впечатлять фанатов.

Тело модели вызывает восхищение фанатов (фото: instagram.com/izabelgoulart)

Образ "ангела" Victoria's Secret составили ярко-розовый купальник с вырезами по бокам, украшенный крупными нашивками в виде губ. Минимум ткани и максимум тела - такому девизу, по всей видимости, следовала модель. Ее загорелая точеная фигура в столь крошечном купальнике смотрелась просто восхитительно. Лук дополнили солнцезащитные очки в узкой оправе сиреневого оттенка, круглые золотистые серьги, а также кольца на пальцах. Волосы Изабель выпрямила, а макияж сделала в натуральных тонах.



Изабель покорила сеть (фото: instagram.com/izabelgoulart)

"Королева", "Богиня", "Вау", "Тело - цель", "Ты лучшая", - тут же отозвались фанаты всегда подтянутой и энергичной бразильской модели. Многие из них попросили Изабель поделиться своими секретами достижения столь совершенной формы.

Напомним, ранее Изабель Гулар выложила в сеть массу фото в дерзком наряде со своего дня рождения, который отметила на днях.