Избегайте селфи: Ольга Фреймут озадачила подписчиков правилами фотоэтикета

Ольга Фреймут, которая недавно перенесла COVID 19, уже вернулась к активной жизни и работе. Телеведущая любит делиться в сети разнообразными советами по этикету - на этот раз она выдала список правил, касающихся фотографии.
Советы по "фотоэтикету", в которых звезда рассказала, как, с кем и в каких ситуациях можно и нельзя сниматься, она разместила на своей странице в Instagram.
Ольга сопроводила публикацию эффектным кадром, сделанным сверху. На снимке ведущая запечатлена сидящей на стуле в джинсах и белой блузке с откровенным вырезом в районе декольте. Одной рукой она касается подбородка и пронзительно смотрит в объектив.
Среди рекомендаций Фреймут - поменьше делать селфи, не фотографироваться в театре или на фоне аварий и другие.
Ольга Фреймут рассказала, как нужно правильно фотографироваться (фото: instagram.com/freimutolia)
Этикет и фотография от Ольги Фреймут:
С большинством советов подписчики ведущей согласились и нашли их весьма разумными, другие же их немало озадачили - к примеру, запрет на селфи. Многие пользователи сети отметили, что не понимают, что в них плохого, а также напомнили Ольге, что у нее и самой хватает в аккаунте подобных снимков.
Напомним, что ранее Ольга Фреймут призналась, что попалась в сети аферистов и рассказала забавную историю о походе в ресторан на день рождения сестры.