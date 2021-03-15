Уникайте селфі: Ольга Фреймут спантеличила підписників правилами фотоетикету

Ольга супроводила публікацію ефектним кадром, зробленим зверху. На знімку ведуча зображена сидячою на стільці в джинсах і білій блузі з відвертим вирізом в районі декольте. Однією рукою вона торкається підборіддя і пронизливо дивиться в об'єктив.

Серед рекомендацій Фреймут - поменше робити селфі, не фотографуватися в театрі або на тлі аварій та інші.

Ольга Фреймут розповіла, як потрібно правильно фотографуватися (фото: instagram.com/freimutolia)

Етикет і фотографія від Ольги Фреймут:

Уникайте селфі, ну хіба ви сама на Говерлі і вас нікому сфотографувати.

Не фотографуйтеся в церкві, під час вистав у театрі, на похороні, в деяких музеях...

Не фотографуйтеся на місці аварій та там, де людям погано.

Якщо в гостях, спитайте дозволу, чи можна виставляти фото з чужого дому.

Не фотографуйтеся з тими, хто програє на вашому фоні. Наприклад - ви з макіяжем, а подруга з подряпаним носом; або в місцях, де очевидна бідність присутніх і ваша заможність.

Не фотографуйтеся в небезпечних місцях - над прірвою, на даху, біля пащі лева. Ризикувати життям заради фото - вульгарно

На дитячих святах, чи інших заходах, де працює фотограф, не знімайте все підряд. Насолоджуйтеся моментом.

Обережно виставляйте фото у лікаря, чи зі салонів краси. Уникайте світлин, де вам вставляють зуби, вирізають черяк, роблять педикюр, чи депілюють ноги...

Перш ніж публікувати світлину, подумайте, як на неї відреагує найавторитетніша людина у вашому житті.

З більшістю порад підписники ведучої погодилися і знайшли їх дуже розумними, інші ж їх чимало спантеличили - наприклад, заборона на селфі. Багато користувачів мережі зазначили, що не розуміють, що в них поганого, а також Ользі нагадали, що у неї і самої вистачає в акаунті подібних знімків.