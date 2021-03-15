Уникайте селфі: Ольга Фреймут спантеличила підписників правилами фотоетикету

Ольга Фреймут, яка нещодавно перенесла COVID 19, вже повернулася до активного життя та праці. Телеведуча любить ділитися в мережі різноманітними порадами щодо етикету - на цей раз вона видала список правил, що стосуються фотографії.
Поради щодо "фотоетикету", в яких зірка розповіла, як, з ким і в яких ситуаціях можна і не можна зніматися, вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.
Ольга супроводила публікацію ефектним кадром, зробленим зверху. На знімку ведуча зображена сидячою на стільці в джинсах і білій блузі з відвертим вирізом в районі декольте. Однією рукою вона торкається підборіддя і пронизливо дивиться в об'єктив.
Серед рекомендацій Фреймут - поменше робити селфі, не фотографуватися в театрі або на тлі аварій та інші.
Ольга Фреймут розповіла, як потрібно правильно фотографуватися (фото: instagram.com/freimutolia)
Етикет і фотографія від Ольги Фреймут:
З більшістю порад підписники ведучої погодилися і знайшли їх дуже розумними, інші ж їх чимало спантеличили - наприклад, заборона на селфі. Багато користувачів мережі зазначили, що не розуміють, що в них поганого, а також Ользі нагадали, що у неї і самої вистачає в акаунті подібних знімків.
Нагадаємо, що раніше Ольга Фреймут зізналася, що попалася в тенета аферистів і розповіла цікаву історію про похід в ресторан на день народження сестри.