Избивал и угрожать убить: бывшая девушка Криса Нота рассказала шокирующие подробности их романа

Скандал вокруг Криса Нота продолжает набирать обороты. Вслед за тремя женщинами, которые рассказали о насилии со стороны Мистера Бига, совершенном в прошлом, подробности их романа припомнила американская модель и актриса Беверли Джонсон, с которой актер состоял в отношениях пять лет: с 1990-го и до шокирующего окончания любви в 1995-м.
Оказывается, счастливый до последнего времени семьянин, который в браке с Тарой Уилсон воспитывает двоих детей, проявлял себя с экс-возлюбленной крайне жестоко.
26 лет назад Беверли пришлось подать в суд, так как Крис Нот напал на нее. "Крис Нот ударил меня кулаком в грудь и ребра, затруднив дыхание, нанес удары по лицу и телу, в результате чего мне потребовалась медицинская помощь", – рассказала модель в заявлении. – 27 июля 1995 года он неоднократно угрожал моей жизни, делая до 25 звонков в день, угрожая убить меня и мою собаку". Также модель обвиняла его в физических, словесных и расовых оскорблениях.
В результате расследования актеру было запрещено приближаться к Джонсон и всей ее семье, звонить ей и пытаться как-то с ней связаться. Сам Крис Нот выполнил все эти условия, и пара благополучно забыла друг про друга. Но в связи с секс-скандалом эти подробности не могли не подняться. Сам Крис Нот пока не прокомментировал их.
Напомним, на данный момент карьере и репутации Мистера Бига нанесен серьезный урон. Актер лишился агента, роли в сериале "Уравнитель", а также нескольких выгодных рекламных контрактов.