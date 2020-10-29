Издевались и обзывали: Холостяк 9 высказался о травле и пополнении в семье

Экс-Холостяк-9 Никита Добрынин и его избранница и победительница шоу Дарья Квиткова в мае стали мужем и женой. Практически сразу по окончанию проекта влюбленные начали жить вместе, обустроили свой дом , а позже завели милого пушистого питомца по кличке Каспер, который сразу же стал звездой Instagram. Пара активно общается с поклонниками в соцсетях и держит их в курсе любых перемен в жизни и планов. Так, Никита стал участником рубрики "Вкусный эксклюзив" в рамках программи "Ранок з Україною" на канале "Україна".

Он приехал не один, а с женой и победительницей проекта Дашей Квитковой, но девушка в кадр не попала.

Никита признался, что проводит с любимой практически все время, но им не скучно вместе. "Я со своей женой провожу почти весь день, и мне не надоедает ни она, ни такой формат времяпровождения", - отмечает шоумен.

Никита Добрынин и Даша Квиткова почти 24/7 проводят вместе (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

В паре есть место для ревности, и если вначале Даша ревновала будущего мужа к соперницам и поклонницам, то теперь Никита переживает из-за жены.

"Мы ревнуем друг друга - это как перец в отношениях. Кто-то в этом видит какие-то свои элементы, а мне нравится ревновать", - признается Никитка.

Пара не скрывает, что подумывает о детях и планы на пополнение в семье у влюбленных, похоже, грандиозные.

"Мы очень хотим детей! И хотим много детей. Я думаю, что двух или трех", - поделился ведущий.

Никита Добрынин и Даша Квиткова мечтают о пополнении в семье (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Сейчас Никита популярен, обладает эффектной внешностью и спортивным телосложением, но так было не всегда. Он сделал признание о детстве и комплексах.

"Меня никогда не брали в спортивные команды по футболу, баскетболу, потому что я бил по ногам, разбивал колени. Издевались, кричали, что жирный. И реально были комплексы в детстве очень сильные", - отметил ведущий.

Напомним, что ранее Даша Квиткова высказалась о финансах в семье и отношениях с Никитой Добрыниным.

К слову, Никита Добрынин раскрыл правду о формировании семейного бюджета .