Знущалися і обзивали: Холостяк 9 чесно висловився про травлю і поповнення в родині

Екс-Холостяк-9 Микита Добринін і його обраниця і переможниця шоу Дар'я Квіткова в травні стали чоловіком і дружиною. Практично відразу по закінченню проекту закохані почали жити разом, облаштували свій дім, а пізніше завели милого пухнастого улюбленця на ім'я Каспер, який відразу ж став зіркою Instagram. Пара активно спілкується з шанувальниками в соцмережах і тримає їх у курсі будь-яких змін в житті та планів. Так, Микита став учасником рубрики "Смачний ексклюзив" в рамках програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна".

Він приїхав не один, а з дружиною і переможницею проекту Дашею Квітковою, але дівчина в кадр не потрапила.

Микита зізнався, що проводить з коханою практично весь час, але їм не нудно разом. "Я зі своєю дружиною проводжу майже весь день, і мені не набридає ні вона, ні такий формат проведення часу", - зазначає шоумен.

Микита Добринін і Даша Квіткова майже 24/7 проводять разом (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

В парі є місце для ревнощів, і якщо спочатку Даша ревнувала майбутнього чоловіка до суперниць і шанувальниць, то тепер Микита переживає через дружину.

"Ми ревнуємо один одного - це як перець у стосунках. Хтось в цьому бачить якісь свої елементи, а мені подобається ревнувати", - зізнається Микитка.

Пара не приховує, що подумує про дітей і плани на поповнення в сім'ї у закоханих, схоже, грандіозні.

"Ми дуже хочемо дітей! І хочемо багато дітей. Я думаю, що двох або трьох", - поділився ведучий.

Микита Добринін і Даша Квіткова мріють про поповнення в родині (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Зараз Микита популярний, має ефектну зовнішність і спортивну статуру, але так було не завжди. Він зробив зізнання про дитинство і комплекси.

"Мене ніколи не брали в спортивні команди по футболу, баскетболу, тому що я бив по ногах, розбивав коліна. Знущалися, кричали, що жирний. І реально були комплекси в дитинстві дуже сильні", - зазначив ведучий.

Нагадаємо, що раніше Даша Квіткова висловилася про фінанси в сім'ї і стосунки з Добриніним.

До речі, Микита Добринін розкрив правду про формування сімейного бюджету .