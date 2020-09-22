ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Известную украинскую телеведущую забросали яйцами: появились кадры нападения

Новина українською → Вторник 22 сентября 2020 16:19
Известную украинскую телеведущую забросали яйцами: появились кадры нападения Аня Олицкая стала жертвой "нападения" в Индонезии (фото: instagram.com/anna_olitskaya)
Автор: Дмитрий Войналович

Аню Олицкую из проекта "У кого больше?" наказали индонезийские дети

Ведущая проекта "У кого больше?" на "Новом канале" Аня Олицкая, работая в Индонезии в пищевой индустрии, стала жертвой "нападения" - девушку забросали яйцами. Именно в такой способ индонезийские дети решили отомстить украинке за то, что она отказалась дешево продать им уличную еду керак-телор

Но даже пережив "расстрел" яйцами Аня была не готова сдаться. Ведущая "взяла в плен" маленьких сорванцов, чтобы те возместили ей убытки. Однако материнское сердце взяло верх над желанием победы.

"Я отпустила их, потому что они дети. Сначала отнеслась спокойно, но потом они начали меня дразнить. Я очень устала, и понимание того, что надо все дораспродать, разозлило меня. Потом "взяла в заложники" одного из мальчиков, но вовремя поняла, что это неправильно. Во мне боролись участница "У кого больше?" и мама, которая и выиграла в этой моральной борьбе", - поделилась Олицкая.

Известную украинскую телеведущую забросали яйцами: появились кадры нападенияИзвестную украинскую телеведущую забросали яйцами: появились кадры нападения

Ведущую Аню Олицкую наказали дети

Вообще, на первой работе в Индонезии, которую Аня нашла еще в Украине, она должна была быть официанткой в ресторане. Но когда владелец заведения увидел, какая красавица хочет на него работать, то сделал ее лицом кафе. Поставил продавать керак-телор - уличную еду, состоящую из риса и яиц.

"Мне нужна красивая белая девушка, чтобы ходить с этим по городу и продавать керак-телор. Хочу таким образом поднять продажи. 20% от каждой проданной лепешки будет тебе", - сказал работодатель Ани.

За пять часов работы ведущая "У кого больше?" могла заработать 96 тысяч рупий, примерно 183 грн.

Известную украинскую телеведущую забросали яйцами: появились кадры нападенияИзвестную украинскую телеведущую забросали яйцами: появились кадры нападения

Ведущая шоу "У кого больше?" Аня Олицкая

Ранее мы писали, что герой "Танцев со звездами" откровенно рассказал о первом браке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Новый канал тв-шоу
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
В Украину возвращается жаркая погода
Юлия Струкпарламентский редактор В Украину возвращается жаркая погода