Известную украинскую телеведущую забросали яйцами: появились кадры нападения

Ведущая проекта "У кого больше?" на "Новом канале" Аня Олицкая, работая в Индонезии в пищевой индустрии, стала жертвой "нападения" - девушку забросали яйцами. Именно в такой способ индонезийские дети решили отомстить украинке за то, что она отказалась дешево продать им уличную еду керак-телор

Но даже пережив "расстрел" яйцами Аня была не готова сдаться. Ведущая "взяла в плен" маленьких сорванцов, чтобы те возместили ей убытки. Однако материнское сердце взяло верх над желанием победы.

"Я отпустила их, потому что они дети. Сначала отнеслась спокойно, но потом они начали меня дразнить. Я очень устала, и понимание того, что надо все дораспродать, разозлило меня. Потом "взяла в заложники" одного из мальчиков, но вовремя поняла, что это неправильно. Во мне боролись участница "У кого больше?" и мама, которая и выиграла в этой моральной борьбе", - поделилась Олицкая.

Ведущую Аню Олицкую наказали дети

Вообще, на первой работе в Индонезии, которую Аня нашла еще в Украине, она должна была быть официанткой в ресторане. Но когда владелец заведения увидел, какая красавица хочет на него работать, то сделал ее лицом кафе. Поставил продавать керак-телор - уличную еду, состоящую из риса и яиц.

"Мне нужна красивая белая девушка, чтобы ходить с этим по городу и продавать керак-телор. Хочу таким образом поднять продажи. 20% от каждой проданной лепешки будет тебе", - сказал работодатель Ани.

За пять часов работы ведущая "У кого больше?" могла заработать 96 тысяч рупий, примерно 183 грн.

Ведущая шоу "У кого больше?" Аня Олицкая

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