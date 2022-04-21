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Известный певец - беременной MARUV: "Езжай в Мариуполь и там рожай"

MARUV советуют рожать в Мариуполе (фото: instagram.com/maruvofficial)
Автор: Дмитрий Войналович

Беременной MARUV, которая должно летом впервые стать мамой, советуют рожать в разбитом российскими оккупантами Мариуполе. Все из-за того, что певица никак не реагирует на зверства рашистов в Буче и других украинских городах.

С таким предложением к скандальной артистки обратился популярный украинский певец, продюсер и шоумен GENA VITER в эфире YouTube-канала "Зірковий шлях".

"Просто поставить черный квадрат, это не позиция. Ведь Россия напала на Украину, российские солдаты топчут украинскую землю, убивают, насилуют, мародерствуют... То, что она делает, и еще много артистов - это не позиция. MARUV исчезла", - сказал артист.

Он добавил: "Конечно, ноги расставлять дело замечательное".

"Как мне сказала - поеду рожать. Так поезжай в Мариуполь и там роди, посмотри этот ужас, как ты можешь находиться в стране, которая уничтожает твою страну?! Кто ты после этого? Украинка? Нет, она предательница. Ей с этим жить, ее родным, ее ребенку - у каждого своя сторона", - убежден певец.

Заметим, что последний пост в Instagram MARUV датирован 26 февраля.

Тогда певица опубликовала черный квадрат и написала, что ей "сложно снова выходить в ленту новостей".

"Конечно, сейчас мне тяжело справляться с эмоциями. Все мои мысли в этот момент о здоровье моего малыша и нашей безопасности. Хочу вам сообщить, что все ближайшие концерты, естественно, отменяются. Также хочу призвать абсолютно всех в это сложное время поступать по совести и сохранять здравый рассудок. Российские военнослужащие, задумайтесь! Военные действия и тем более человеческие жертвы не сделают людей лучше или счастливее. Всем матерям нужны живые сыновья, детям - отцы, а женам - их мужья.", - написала певица.

После этого она ни разу публично не осудила действия РФ.

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Более того, за несколько недель до войны она с матерными словами "наехала" на Украину, оправдав артистов, выступающих в РФ.

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Напомним, ранее Маша Ефросинина рассказала, как Киркоров клянчил роли в фильмах Зеленского.

А на днях Алан Бадоев покаялся за то, что "стирал границы с Россией".

Также читайте, как Максим Галкин гневно разнес российские СМИ, назвав журналистов "слепыми лошадьми, которые месят дерьмо".

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