Известный певец объявил войну украинскому телеканалу: руки прочь от моей семьи!

Речь идет о защите чести и достоинства музыканта.

"В Украине нет института защиты репутации, это общеизвестно. Однако все бывает в первый раз. Я верю в справедливость, верю в то, что сила в правде. Я предупреждал вас год назад, когда вы решили хайпануть на мне и моих детях: руки прочь от моей семьи! Однако ради рейтингов и цифр вы готовы на все, даже рушить детские судьбы", - написал Серега.

По словам артиста, журналисты публиковали "заведомо недостоверную информацию" о нем и его семье.

"Вы знали меня лично много лет. Вы улыбались мне и пожимали руки. Однако ваш бог - это рейтинг и ему вы решили принести в жертву близких мне людей. Вы знали, что у меня на руках смертельно больной отец и дети, которых мне пришлось защищать. Вы знали, что у меня и на тот момент, и сейчас, и на протяжении всего этого времени, были все правовые основания быть тем, кто я есть - отцом, со всей ответственностью воспитывающим своих детей, отцом детей, которые носят мою фамилию, отцом детей, которые имеют право на свое собственное мнение и на свою личную жизнь", - отметил рэпер.

При этом Сергей признает, что шансов у него в Соломенского района города Киева немного.

"Но у людей, которые подобно мне и моей семье могут попасть под ваши жернова, их будет еще меньше. И я подаю этот иск ради тех, кто не сможет стоять против вас так же, как стоял и стою сейчас я", - сказал Пархоменко.

Интересно, что если ему удастся выиграть суд, то все деньги певец обещает передать детским домам.

"А что до этих миллионов - так они не для меня. Я заранее отказываюсь брать в руки эти позорные деньги. Если я докажу свою правду в суде, вы заплатите не мне. В городах Украины полно детдомов. И вся сумма будет справедливо распределена между ними", - резюмировал Серега.

Сергей Пархоменко (фото: facebook.com/SeryogaBook)

Добавим, что о какой именно "заведомо недостоверной информации" идет речь - неизвестно. Возможно, Серегу возмутил этот сюжет с его экс-супругой:

Сюжет ТСН о бывшей жене Сереги