Відомий співак оголосив війну українському телеканалу: руки геть від моєї родини!

Йдеться про захист честі і гідності музиканта.

"В Україні немає інституту захисту репутації, це загальновідомо. Проте все буває вперше. Я вірю в справедливість, вірю в те, що сила в правді. Я попереджав вас рік тому, коли ви вирішили хайпанути на мені і моїх дітей: руки геть від моєї родини! Однак заради рейтингів і цифр ви готові на все, навіть руйнувати дитячі долі", - написав Серьога.

За словами артиста, журналісти публікували "завідомо недостовірну інформацію" про нього і його сім'ю.

"Ви знали мене особисто багато років. Ви посміхалися мені і тиснули руки. Однак ваш бог - це рейтинг і йому ви вирішили принести в жертву близьких мені людей. Ви знали, що у мене на руках смертельно хворий батько і діти, яких мені довелося захищати. Ви знали, що у мене і на той момент, і зараз, і протягом усього цього часу, були всі правові підстави бути тим, хто я є - батьком, з усією відповідальністю виховуючим своїх дітей, батьком дітей, які носять моє прізвище, батьком дітей, які мають право на свою власну думку і на своє особисте життя", - зазначив репер.

При цьому Сергій визнає, що шансів у нього в Солом'янського району міста Києва небагато.

"Але у людей, які подібно мені і моїй родині можуть потрапити під жорна, їх буде ще менше. І я подаю цей позов заради тих, хто не зможе стояти проти вас так само, як стояв і стою зараз я", - сказав Пархоменко.

Цікаво, що якщо йому вдасться виграти суд, то всі гроші співак обіцяє передати дитячим будинкам.

"А що до цих мільйонів - так вони не для мене. Я заздалегідь відмовляюся брати в руки ці ганебні гроші. Якщо я доведу свою правду в суді, ви заплатите не мені. В містах України повно дитбудинків. І вся сума буде справедливо розподілена між ними", - резюмував Серьога.

Сергій Пархоменко (фото: facebook.com/SeryogaBook)

Додамо, що про яку саме "завідомо недостовірну інформацію" йде мова - невідомо. Можливо, Серьогу обурив цей сюжет з його екс-дружиною:

Сюжет ТСН про колишній дружині Серьоги